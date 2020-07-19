Эден Азар: в индивидуальном плане это был худший год в моей карьере

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар назвал сезон-2019/2020 худшим в своей карьере.

«У меня были травмы, но я надеюсь, что это позади, и в следующем году будет лучше. На деле это был не такой и ужасный сезон, потому что я смог перейти в „Реал“ и выиграть чемпионат Испании в свой первый год. Я не мог желать большего.



На индивидуальном уровне это был худший год в моей карьере. Это был немного странный сезон, если учесть всё произошедшее, но он может стать лучше. Следующим трофеем должен стать кубок Лиги чемпионов, хотя это будет непросто, так как наш соперник — «Манчестер Сити», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Азар провёл на поле 21 матч во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и отдал 7 результативных передач.