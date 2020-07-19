После первого тайма «Химки» обыгрывают «Урал» со счётом 3:0 в полуфинале Кубка России
Подмосковные «Химки» обыгрывают екатеринбургский «Урал» со счётом 3:0 после первого тайма в полуфинальном матче Кубка России.
Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Химки» открыли счёт на 11-й минуте матча. Автором забитого мяча стал защитник Евгений Гапон. На 36-й минуте встречи полузащитник Александр Трошечкин удвоил преимущество «Химок», а через минуту полузащитник Артём Полярус забил третий мяч.
Во втором полуфинальном матче Кубка России встретятся петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Матч состоится сегодня, 19 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
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