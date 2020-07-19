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Стоичков: «Барселона» выгнала Вальверде, чтобы пригласить посредственного тренера

Стоичков: «Барселона» выгнала Вальверде, чтобы пригласить посредственного тренера
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков считает, что руководство каталонского клуба приняло неправильное решение, назначив на пост главного тренера Энрике Сетьена.

«Вы выгоняете Эрнесто Вальверде, когда «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, но не увольняете тренера, когда команда проигрывает в матче с «Ромой» (0:3) или «Ливерпулем» (0:4). Или с «Валенсией» в финале Кубка Испании.

Знаете, что беспокоит больше всего? Потрачен 1 миллиард, но ничего не выиграно. Целый миллиард! Это не два цента.

Вы выгнали Вальверде, чтобы пригласить посредственного тренера, как и его помощника», — приводит слова Стоичкова Marca.

Сетьен возглавил «Барселону» в январе 2020 года. Контракт с 61-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2021/2022.

Новым главным тренером «Барселоны» может стать Патрик Клюйверт
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