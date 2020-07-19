Стоичков: «Барселона» выгнала Вальверде, чтобы пригласить посредственного тренера

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков считает, что руководство каталонского клуба приняло неправильное решение, назначив на пост главного тренера Энрике Сетьена.

«Вы выгоняете Эрнесто Вальверде, когда «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, но не увольняете тренера, когда команда проигрывает в матче с «Ромой» (0:3) или «Ливерпулем» (0:4). Или с «Валенсией» в финале Кубка Испании.

Знаете, что беспокоит больше всего? Потрачен 1 миллиард, но ничего не выиграно. Целый миллиард! Это не два цента.

Вы выгнали Вальверде, чтобы пригласить посредственного тренера, как и его помощника», — приводит слова Стоичкова Marca.

Сетьен возглавил «Барселону» в январе 2020 года. Контракт с 61-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2021/2022.