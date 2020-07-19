Боярский: критики «Зенита» пусть помалкивают в тряпочку. Пусть сначала научатся так играть

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России, в котором сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком».

«Спартак» сейчас в хорошей форме. У них московские амбиции, которые им хочется удовлетворить. Но «Зенит» выиграет. Даже мысли не допускаю, что команда может проиграть. Нужна красивая победа, которая удовлетворит и болельщиков, и всех остальных. Это нужно, чтобы расставить все точки.

После заслуженного чемпионства про «Зенит» снова поползли всякие высказывания о судействе, больших деньгах и так далее. Сегодня у команды есть шанс окончательно все эти разговоры прекратить. Те, кто критикуют, сначала должны научиться играть так, как «Зенит». Вот научатся, смогут это делать. А пока пусть помалкивают в тряпочку», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром арена» сегодня, 19 июля, начало — в 18:30 мск.