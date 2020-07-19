Источник: трансфер Жасура Жалолиддинова обойдётся «Локомотиву» почти в € 900 тыс.
Трансфер 18-летнего узбекского полузащитника «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова обойдётся московскому «Локомотиву» почти в € 900 тыс., сообщает Алишер Никимбаев в своём телеграм-канале.
«Российские телеграм-каналы пишут о трансфере Жасура Жалолитдинова из „Бунёдкора“ в московский „Локомотив“. Пишут про € 350 тыс. В то же время инсайдеры утверждают, что „железнодорожники“ заплатят за трансфер в 2,5 раза больше, учитывая комиссию агентам», — написал Никимбаев.
Сообщалось, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров. В нынешнем сезоне Жалолиддинов забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас в 8 матчах Суперлиги Узбекистана. Агент футболиста считает, что Жалолиддинов сильнее португальского полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу.
Геркус: Жалолиддинов настолько же сильнее Мариу, насколько Узбекистан сильнее Португалии
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