Источник: трансфер Жасура Жалолиддинова обойдётся «Локомотиву» почти в € 900 тыс.

Трансфер 18-летнего узбекского полузащитника «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова обойдётся московскому «Локомотиву» почти в € 900 тыс., сообщает Алишер Никимбаев в своём телеграм-канале.

«Российские телеграм-каналы пишут о трансфере Жасура Жалолитдинова из „Бунёдкора“ в московский „Локомотив“. Пишут про € 350 тыс. В то же время инсайдеры утверждают, что „железнодорожники“ заплатят за трансфер в 2,5 раза больше, учитывая комиссию агентам», — написал Никимбаев.

Сообщалось, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров. В нынешнем сезоне Жалолиддинов забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас в 8 матчах Суперлиги Узбекистана. Агент футболиста считает, что Жалолиддинов сильнее португальского полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу.