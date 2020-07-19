Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: трансфер Жасура Жалолиддинова обойдётся «Локомотиву» почти в € 900 тыс.

Источник: трансфер Жасура Жалолиддинова обойдётся «Локомотиву» почти в € 900 тыс.
Футбол / РПЛ 0

Трансфер 18-летнего узбекского полузащитника «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова обойдётся московскому «Локомотиву» почти в € 900 тыс., сообщает Алишер Никимбаев в своём телеграм-канале.

«Российские телеграм-каналы пишут о трансфере Жасура Жалолитдинова из „Бунёдкора“ в московский „Локомотив“. Пишут про € 350 тыс. В то же время инсайдеры утверждают, что „железнодорожники“ заплатят за трансфер в 2,5 раза больше, учитывая комиссию агентам», — написал Никимбаев.

Сообщалось, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров. В нынешнем сезоне Жалолиддинов забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас в 8 матчах Суперлиги Узбекистана. Агент футболиста считает, что Жалолиддинов сильнее португальского полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу.

Геркус: Жалолиддинов настолько же сильнее Мариу, насколько Узбекистан сильнее Португалии
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020