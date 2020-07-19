Дмитрий Парфёнов подал в отставку после поражения в полуфинале Кубка России

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов после проигрыша в матче 1/2 финала Кубка России с «Химками» (1:3) заявил, что подал в отставку.

«Провалили игру. Есть решение. Покидаю команду. Спасибо руководству и игрокам, каждому. Официальное ли это решение? К президенту все вопросы», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Парфёнов возглавляет «Урал» с 2018 года. Работал в «Тосно», «Текстильщике» из Иваново и сборной России (U17).

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Урал» занимает 11-е место. В 29 матчах команда из Екатеринбурга одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

В последнем, 30-м туре чемпионата России «Урал» на своём поле сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 22 июля, начало — в 19:00 мск.