Александр Мостовой: «Спартак» знает, что у них матч жизни, и навяжет борьбу «Зениту»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» на победу в полуфинальном матче Кубка России с «Зенитом».
«Многие заранее отдали победу «Зениту», говорят, будет лёгкая победа, но мне слабо в это верится. «Спартак» знает, что у них матч жизни. Мы увидели другой полуфинал, в котором «Химки» были лучше «Урала» в физическом плане. У «Зенита», конечно, другие игроки и другая «скамейка», но, повторюсь, «Спартак» будет играть на полную и навяжет борьбу.
Что касается того, что «Спартак» делает ставку на кубок… Когда Тедеско приходил, он не говорил, что делает ставку на него. Его брали не для этого, а чтобы делал ставку на чемпионат. Но когда провалились в чемпионате, это единственное, что остаётся. Это «Химкам» больше не на что делать ставку, они готовились только к конкретному матчу.
Главное, чтобы сегодня не вмешивались судьи. У нас ввели VAR, но ошибки остаются. Объективности не прибавилось, то один момент разбирают, то второй. Всё равно большую роль играет человеческий фактор: захотел — свистнул, захотел — пошёл смотреть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 19 июля 2020
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