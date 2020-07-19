Губерниев: респектую «Химкам». Буду активно призывать спонсоров, чтобы клуб выступал в РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Химок» со счётом 3:1 в полуфинальном матче Кубка России по футболу с «Уралом».
«Респектую «Химкам». Футболисты — молодцы! Ещё вчера предполагал такой расклад, хоть Ловчев и говорил, что я в футболе не разбираюсь. Не ожидал, что ребята сработают так здорово. Сегодня в эфире буду активно призывать спонсоров, чтобы пришли солидные компании, чтобы клуб выступал в РПЛ.
Но моя позиция не меняется. Если бюджет Московской области выделят на команду и они пойдут в РПЛ, это будет пир во время чумы. Есть на что деньги тратить. А то Юран сомневался, что я из Московской области, но я говорю это как сходненский. Но сегодня я Юрану респектую, он большой молодец.
Теперь «Химки» могут побороться за Лигу Европы. С «Зенитом» им будет совсем тяжело, а вот со «Спартаком» шансы есть. Если «Спартак» сегодня проиграет, то Евгений Серафимович в эфире признается, что не разбирается в футболе. Так что пожелаем удачи», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 19 июля 2020
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