«Спартак» опроверг информацию о вспышке коронавируса в «Спартаке-2» и молодёжной команде

Пресс-служба московского «Спартака» опровергла информацию о вспышке коронавируса в «Спартаке-2» и молодёжной команде.

«Информация о массовом заражении игроков «Спартака-2» и молодёжного состава команды не соответствует действительности. В настоящий момент у футболистов обеих команд плановые выходные дни согласно начальному тренировочному расписанию.



В то же время положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию был выявлен у вратаря молодёжного состава ФК «Спартак-Москва» Александра Алексеева в ходе госпитализации в одной из столичных клиник в рамках прохождения углублённого медицинского обследования (при этом на момент госпитализации ПЦР-тест игрока показал отрицательный результат). В настоящий момент Алексеев выписан из клиники и находится на изоляции в домашних условиях. Хотим отметить, что на момент госпитализации в связи с прохождением углублённого обследования вратарь молодёжной команды не был допущен к тренировочному процессу и не контактировал с другими игроками.



На тренировочной базе ФК «Спартак» в Тарасовке в настоящий момент проводится плановая дезинфекция помещений в рамках подготовки к заезду первой команды на подготовительный сбор перед новым сезоном», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы красно-белых.