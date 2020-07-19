Хосе Хименес — главная трансферная цель «Ман Сити». «Атлетико» требует за игрока € 120 млн
«Манчестер Сити» этим летом хочет приобрести центрального защитника мадридского «Атлетико» Хосе Хименеса. 25-летний уругваец является главной трансферной целью «горожан», сообщает The Times.
На покупке Хименеса настаивает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который в ближайшее межсезонье хочет перестроить оборону команды.
«Атлетико» сообщил манкунианцам, что трансфер защитника обойдётся им в € 120 млн.
«Матрасники» приобрели Хосе у «Данубио» в 2013 году за € 900 тыс. Контракт уругвайца с мадридцами рассчитан до конца сезона-2022/2023.
В нынешней кампании Хименес помог «Атлетико» в 20 матчах испанской Примеры, четырёх встречах Лиги чемпионов и одном матче Суперкубка Испании. Футболист записал в актив одну результативную передачу.
Хосеп Гвардиола поговорил с воображаемым ассистентом во время матча с «Арсеналом». Фото
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