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Хосе Хименес — главная трансферная цель «Ман Сити». «Атлетико» требует за игрока € 120 млн

Хосе Хименес — главная трансферная цель «Ман Сити». «Атлетико» требует за игрока € 120 млн
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» этим летом хочет приобрести центрального защитника мадридского «Атлетико» Хосе Хименеса. 25-летний уругваец является главной трансферной целью «горожан», сообщает The Times.

На покупке Хименеса настаивает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который в ближайшее межсезонье хочет перестроить оборону команды.

«Атлетико» сообщил манкунианцам, что трансфер защитника обойдётся им в € 120 млн.

«Матрасники» приобрели Хосе у «Данубио» в 2013 году за € 900 тыс. Контракт уругвайца с мадридцами рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В нынешней кампании Хименес помог «Атлетико» в 20 матчах испанской Примеры, четырёх встречах Лиги чемпионов и одном матче Суперкубка Испании. Футболист записал в актив одну результативную передачу.

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