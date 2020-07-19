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«Локомотив» заплатит за Жасура Жалолиддинова чуть больше € 1 млн

«Локомотив» заплатит за Жасура Жалолиддинова чуть больше € 1 млн
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», трансфер полузащитника ташкентского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова обойдётся московскому «Локомотиву» в сумму чуть больше € 1 млн.

Чуть более € 100 тыс. «железнодорожники» заплатят за разрыв контракта узбекского футболиста с «Бунёдкором» и € 900 тыс. выплатят его агентам. После этого 18-летний хавбек останется в «Бунёдкоре» в аренде до конца 2020 года.

В нынешнем сезоне Жалолиддинов забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах Суперлиги Узбекистана.

«Локомотив», набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 22 июля московская команда проведёт встречу последнего, 30-го тура с екатеринбургским «Уралом» (начало — в 19:00 мск).

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