Полузащитник «Химок»: победа над «Уралом» не стала неожиданностью для нас

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин, забивший гол в полуфинале Кубка России в ворота «Урала», поделился впечатлениями от победы своей команды. В гостях «Химки» выиграли со счётом 3:1.



«Не сказал бы, что победа в этом матче какая-то неожиданность для нас. Мы готовились, верили в свои силы, настраивались и очень хотели выиграть. Считаю, что победили по делу. Может, мы больше времени провели в обороне, но и опасных моментов у ворот соперника тоже создали больше. Ни в чём не уступили.

Как чувствовал себя физически? Первая игра после долгого перерыва. Наверное, примерно первую половину первого тайма было чуть тяжеловато, но потом втянулись, никаких проблем. Что касается финала, то в принципе без разницы с кем играть. Кто бы ни был, шансы всё равно будут 50 на 50. В нас и перед «Рубином» в 1/8 финала мало кто верил. Но, пожалуй, всё-таки хотелось бы попробовать свои силы против «Зенита». Они лучшие в этом сезоне, было бы интересно сыграть против них", — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



24-летний Трошечкин является воспитанником московского «Локомотива». В разные годы футболист признавался лучшим молодым футболистом ФНЛ, а также является трёхкратным обладателем Кубка ФНЛ.