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«Уотфорд» хочет уволить главного тренера за два матча до конца сезона

«Уотфорд» хочет уволить главного тренера за два матча до конца сезона
Футбол / Англия 0

«Уотфорд» собирается отправить в отставку главного тренера команды Найджела Пирсона, сообщает BBC.

Руководство готово уволить специалиста, несмотря на то что отрыв «Уотфорда» от зоны вылета составляет лишь на три очка. «Шершни» занимают в турнирной таблице 17-е место, набрав 34 очка. Команде осталось сыграть два матча в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги — с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Пирсон ранее жёстко раскритиковал подопечных после проигрыша в матче 36-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу лондонцев. В первом тайме «Уотфорд» пропустил три мяча. Специалист назвал футболистов своей команды «пассажирами».

Пирсон был назначен на пост главного тренера «Уотфорда» в декабре 2019 года.

Главный тренер «Уотфорда» назвал своих игроков «пассажирами» после очередного поражения
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