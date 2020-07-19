«Уотфорд» хочет уволить главного тренера за два матча до конца сезона

«Уотфорд» собирается отправить в отставку главного тренера команды Найджела Пирсона, сообщает BBC.

Руководство готово уволить специалиста, несмотря на то что отрыв «Уотфорда» от зоны вылета составляет лишь на три очка. «Шершни» занимают в турнирной таблице 17-е место, набрав 34 очка. Команде осталось сыграть два матча в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги — с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Пирсон ранее жёстко раскритиковал подопечных после проигрыша в матче 36-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу лондонцев. В первом тайме «Уотфорд» пропустил три мяча. Специалист назвал футболистов своей команды «пассажирами».

Пирсон был назначен на пост главного тренера «Уотфорда» в декабре 2019 года.