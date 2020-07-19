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«Только вперёд — ни шагу назад!» «Химки» опубликовали победное фото из раздевалки

«Только вперёд — ни шагу назад!» «Химки» опубликовали победное фото из раздевалки
Футбол / Кубок России 0

Пресс-служба подмосковных «Химок» опубликовала фотографию команды из раздевалки после победного матча 1/2 финала Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (3:1).

«Только вперёд — ни шагу назад!» — говорится в официальном «инстаграме» подмосковного клуба.

Победу химчанам принесли голы Евгения Гапона, Александра Трошечкина и Артёма Поляруса. В финале турнира «Химки» встретятся с победителем матча «Зенит» — «Спартак». Сине-бело-голубые сыграют с красно-белыми сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром арена», начало — в 18:30 мск.

Решающий матч Кубка России сезона-2019/2020 состоится 25 июля на «Екатеринбург Арене».

«Химки» вышли в финал Кубка России во второй раз в истории. В 2005 году подмосковный клуб уступил в финале ЦСКА.

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