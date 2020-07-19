«Только вперёд — ни шагу назад!» «Химки» опубликовали победное фото из раздевалки
Пресс-служба подмосковных «Химок» опубликовала фотографию команды из раздевалки после победного матча 1/2 финала Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (3:1).
«Только вперёд — ни шагу назад!» — говорится в официальном «инстаграме» подмосковного клуба.
Победу химчанам принесли голы Евгения Гапона, Александра Трошечкина и Артёма Поляруса. В финале турнира «Химки» встретятся с победителем матча «Зенит» — «Спартак». Сине-бело-голубые сыграют с красно-белыми сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром арена», начало — в 18:30 мск.
Решающий матч Кубка России сезона-2019/2020 состоится 25 июля на «Екатеринбург Арене».
«Химки» вышли в финал Кубка России во второй раз в истории. В 2005 году подмосковный клуб уступил в финале ЦСКА.
Полузащитник «Химок»: победа над «Уралом» не стала неожиданностью для нас
- 19 июля 2020
-
17:30
-
17:30
-
17:17
-
17:07
-
17:04
-
16:54
-
16:53
-
16:48
-
16:09
-
16:03
-
16:01
-
15:51
-
15:50
-
15:47
-
15:33
-
15:19
-
15:05
-
14:57
-
14:54
-
14:37
-
14:12
-
14:01
-
13:51
-
13:43
-
13:39
-
13:17
-
12:50
-
12:41
-
12:37
-
12:20
-
12:01
-
11:57
-
11:54
-
11:36
-
11:26
Партнерский контент