«Зенит» — «Спартак»: составы на матч полуфинала Кубка России

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч полуфинала Кубка России.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ракицкий, Иванович, Барриос, Кузяев, Жирков, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Одоевский, Смольников, Осорио, Маммана, Оздоев, Мусаев, Шатов, Ерохин, Сутормин, Ригони, Дриусси.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

Победитель матча «Зенит» — «Спартак» в финале турнира встретится с «Химками», которые сегодня в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» со счётом 3:1 обыграли «Урал».