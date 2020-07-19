«Саутгемптон» на выезде обыграл «Борнмут» в матче АПЛ

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» проиграл «Саутгемптону» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон, ассистировали ему судьи на линиях Дэниел Робатан и Питер Джеймс Киркап.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 41-й минуте автором забитого мяча стал Дэнни Ингс, которому ассистировал Нейтан Редмонд. Во втором тайме Ингс мог увеличить разрыв в счёте, но не реализовал пенальти. Хозяева могли отыграться в концовке матча, но гол Сэма Сарриджа был отменён при помощи VAR. На 99-й минуте второй гол забил Че Адамс.

«Саутгемптон», набрав 49 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Борнмут» (31) остался в зоне вылета на 18-й минуте.

В 38-м туре «Саутгемптон» дома сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Борнмут» на выезде встретится с «Эвертоном». Матчи состоятся 26 июля.