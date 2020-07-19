Президент «Урала» принял отставку Парфёнова с поста главного тренера

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что он принял отставку главного тренера Дмитрия Парфёнова.
«Я принимаю отставку Парфёнова. Мы в последних трёх матчах пропустили девять голов. Пока не решили, кто будет руководить командой в игре с „Локомотивом“. Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. Я благодарен Дмитрию за его работу. У меня с ним очень хорошие отношения, я его ценю как специалиста. Он молодой тренер, сам сказал, что для него это был очень большой опыт», — приводит слова Иванова «Р-Спорт».
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Урал» занимает 11-е место. В 29 матчах команда из Екатеринбурга одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.
В последнем, 30-м туре чемпионата России «Урал» на своём поле сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 22 июля, начало — в 19:00 мск.
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