Бывший глава «Ростсельмаша» серьёзно пострадал от нападения грабителей

На дом бывшего руководителя «Ростсельмаша» Юрия Пескова напали грабители, сообщается в телеграм-канале Baza.
Песков получил серьёзные ранения. Сейчас он находится в больнице с ожогами и другими травмами. От сильного удара по голове погибла его сестра. Инцидент произошёл сегодня ночью.
83-летний Песков должен был встретиться с соседом утром. После того как встреча не состоялась, сосед пришёл в дом к Пескову, но никто не открыл ему дверь. Обойдя вокруг дома, он заметил лежащую на улице, связанную, всю в крови сестру Юрия. Недалеко от неё он заметил и самого Юрия.
Песков работал на заводе «Ростсельмаш» с 1962 года. С 1978 года по апрель 1996 года он был генеральным директором производственного объединения «Ростсельмаш». В начале 80-х годов он был заместителем министра машиностроения СССР. По словам источников, несколько дней назад Юрий сообщил своим знакомым, что собирается снять со счёта крупную сумму.
- 19 июля 2020
-
19:06
-
18:59
-
18:56
-
18:54
-
18:37
-
18:29
-
18:18
-
18:11
-
18:02
-
17:57
-
17:57
-
17:30
-
17:30
-
17:17
-
17:07
-
17:04
-
16:54
-
16:53
-
16:48
-
16:09
-
16:03
-
16:01
-
15:51
-
15:50
-
15:47
-
15:33
-
15:19
-
15:05
-
14:57
-
14:54
-
14:37
-
14:12
-
14:01
-
13:51
-
13:43