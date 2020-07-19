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Бывший глава «Ростсельмаша» серьёзно пострадал от нападения грабителей

Бывший глава «Ростсельмаша» серьёзно пострадал от нападения грабителей
Футбол / РПЛ 0

На дом бывшего руководителя «Ростсельмаша» Юрия Пескова напали грабители, сообщается в телеграм-канале Baza.

Песков получил серьёзные ранения. Сейчас он находится в больнице с ожогами и другими травмами. От сильного удара по голове погибла его сестра. Инцидент произошёл сегодня ночью.

83-летний Песков должен был встретиться с соседом утром. После того как встреча не состоялась, сосед пришёл в дом к Пескову, но никто не открыл ему дверь. Обойдя вокруг дома, он заметил лежащую на улице, связанную, всю в крови сестру Юрия. Недалеко от неё он заметил и самого Юрия.

Песков работал на заводе «Ростсельмаш» с 1962 года. С 1978 года по апрель 1996 года он был генеральным директором производственного объединения «Ростсельмаш». В начале 80-х годов он был заместителем министра машиностроения СССР. По словам источников, несколько дней назад Юрий сообщил своим знакомым, что собирается снять со счёта крупную сумму.

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