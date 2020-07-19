Дмитрий Тарасов: услышал на свою голову о #MeToo и харассменте. Что происходит вообще?

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением по поводу скандала вокруг журналистов оппозиционных изданий, которых обвинили в сексуальных домогательствах.
«Что происходит вообще? Услышал на свою голову о MeToo и харассменте. Я всегда с уважением относился к личным границам всех людей и к счастью, не могу рассказать подобные истории. Ситуация вокруг тоже удивляет. Хорошо, что в моей компании таких случаев ни у кого нет.
Да, в юности соревновались в разных подкатах, не только в спортивных Но это было в рамках правил и юмора. То, что пишут про журналиста «Дождя» и других из его тусовки, — очень дико, конечно. Странно, что у этих ребят, которые строят из себя самцов при общении с так называемым слабым полом, не хватает мужества нормально извиниться, уволиться и так далее.
Вспоминается сразу, как они про Харви Вайнштейна выступали. В моём окружении такое поведение не приветствуется. А что вы думаете обо всём этом MeToo и где реально границы? Слышали об этом до моего сообщения?" — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».
Пользователь «Твиттера» ранее сообщил, что во время его стажировки на «Дожде» журналист Павел Лобков его домогался и пытался переубедить в ориентации. До этого несколько девушек написали в «Твиттере» о домогательствах со стороны шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова.
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