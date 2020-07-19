Тедеско: «Спартак» не думает о судействе. Думаем только о том, на что можем повлиять
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.
«Очень трудно находиться вдали от команды, всегда хочу быть рядом с полем. О судействе не думаем. Мы думаем только о том, на что можем повлиять сами. Считаю, мы заслуженно находимся здесь. Путь был длинный — победили „Ростов“ и ЦСКА. Ребята голодные до игры. Надеюсь, сегодня всё сложится хорошо», — сказал Тедеско в эфире «Матч ТВ».
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
Победитель матча «Зенит» — «Спартак» в финале турнира встретится с «Химками», которые сегодня в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» со счётом 3:1 обыграли «Урал».
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