Семак: на поле будет видно, кто сильнее на сегодняшний день — «Зенит» или «Спартак»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

«У нас не было расслабленного состояния, две недели прошли так же, как предыдущие. Мы так же работали, так же готовились ко всем матчам, но пытались дать возможность проявить себя тем игрокам, которые реже появлялись на поле, а лидерам — передохнуть. Специального разговора с футболистами перед „Спартаком“ не было. Мы готовимся к каждому матчу, но, естественно, задача стать чемпионами выполнена, а сейчас есть одно желание — пробиться в финал Кубка.



Много разговоров вокруг матча и судейства? Это естественно, что много говорят об интересных матчах. У „Спартака“ много болельщиков, у „Зенита“ тоже много болельщиков. Обсуждаются со всех сторон различные ситуации. Но наше дело — играть, тренироваться, работать. На поле будет видно, кто сильнее на сегодняшний день. Это Кубок, у „Спартака“ сумасшедшая мотивация. Мы сегодня хотим победить, а кто выиграет — посмотрим. Кто будет лучше играть, тот и победит, наверное», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».