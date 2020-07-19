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«Мы чемпионы». «Зенит» показал перформанс фанатов на матче со «Спартаком»

«Мы чемпионы». «Зенит» показал перформанс фанатов на матче со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» опубликовала фото перформанса болельщиков сине-бело-голубых, появившегося на трибуне перед началом кубкового матча со «Спартаком».

Фанаты разместили на трибуне огромную надпись «Мы чемпионы!». Также болельщики развернули баннер с изображением достопримечательностей Санкт-Петербурга.

В эти минуты проходит матч «Зенита» со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Счёт — 0:0, идёт первый тайм.

Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Тем самым клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

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