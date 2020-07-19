«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 19 июля, состоится матч 1/2 финала Кубка Англии. Путёвку в финал турнира оспорят «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 20:00 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином, ассистировать ему будут судьи на линиях Иан Хассин и Ричард Уэст. Резервный арбитр — Эндрю Мэдли.



В матче 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1 победил «Норвич Сити», а «Челси» нанёс поражение «Лестер Сити» (1:0).

В финале победитель встретится с лондонским «Арсеналом», который в другом полуфинале обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Победу «канонирам» принёс Пьер-Эмерик Обамеянг, который оформил дубль.