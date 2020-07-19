«Зенит» — «Спартак»: Гол Жиго отменили из-за офсайда

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго забил гол после навеса со штрафного в матче с «Зенитом», однако мяч был отменён и-за офсайда.

На 42-й минуте Умяров с левого края навесил на дальнюю штангу, Соболев сделал скидку во вратарскую, а Жиго подставил ногу и переправил мяч в сетку. После видеопросмотра гол был отменён.

Матч «Зенит» — «Спартак» проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону, помогают ему судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный).



Победитель матча «Зенит» — «Спартак» в финале турнира встретится с «Химками», которые сегодня в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» со счётом 3:1 обыграли «Урал».