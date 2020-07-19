«Зенит» — «Спартак»: Соболев сравнял счёт

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол в матче полуфинала Кубка России с «Зенитом», сравняв счёт.
В добавленное к первому тайму время Зелимхан Бакаев убежал в атаку по правому флангу и мягко навесил в штрафную, где Соболев высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч под перекладину.
Первый гол во встрече забил Артём Дзюба с пенальти.
Матч «Зенит» — «Спартак» проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону, помогают ему судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный).
Победитель матча «Зенит» — «Спартак» в финале турнира встретится с «Химками», которые сегодня в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» со счётом 3:1 обыграли «Урал».
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