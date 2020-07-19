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«Зенит» — «Спартак»: Далер Кузяев вывел хозяев вперёд

«Зенит» — «Спартак»: Далер Кузяев вывел хозяев вперёд
Футбол / Кубок России 0

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев вывел свою команду вперёд в полуфинальном матче Кубка России с московским «Спартаком» (2:1, идёт 1-й тайм).

В компенсированное время Малком на фланге легко ушёл от Гапонова с Масловым, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Кузяев в касание переправил мяч в сетку.

Матч «Зенит» — «Спартак» проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону, помогают ему судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный).

Победитель матча «Зенит» — «Спартак» в финале турнира встретится с «Химками», которые сегодня в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» со счётом 3:1 обыграли «Урал».

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