«Краснодар» — «Динамо»: составы на матч 23-го тура РПЛ
Стали известны составы «Краснодара» и «Динамо» на перенесённый матч 23-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Черников, Олссон, Кабелла, Берг.
Запасные: Адамов, Фьолусон, Мацукатов, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.
«Динамо»: Лещук, Рыков, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Жоаозиньо, Каборе, Грулёв, Школик, Данилин, Нойштедтер.
Запасные: Шунин, Ордец, Соснин, Карапузов, Рауш, Хильемарк, Панченко, Комличенко, Игбун, Н'Жье, Филипп.
Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород). Ему будут помогать Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко.
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