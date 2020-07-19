«Краснодар» — «Динамо»: составы на матч 23-го тура РПЛ

Стали известны составы «Краснодара» и «Динамо» на перенесённый матч 23-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Черников, Олссон, Кабелла, Берг.

Запасные: Адамов, Фьолусон, Мацукатов, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.

«Динамо»: Лещук, Рыков, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Жоаозиньо, Каборе, Грулёв, Школик, Данилин, Нойштедтер.

Запасные: Шунин, Ордец, Соснин, Карапузов, Рауш, Хильемарк, Панченко, Комличенко, Игбун, Н'Жье, Филипп.

Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород). Ему будут помогать Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко.