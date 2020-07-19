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«Барселона» разгромила «Алавес» в заключительном туре Примеры

«Барселона» разгромила «Алавес» в заключительном туре Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 38-го тура чемпионата Испании «Алавес» проиграл «Барселоне» со счётом 0:5. Встреча состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса». Обслуживал матч арбитр Хуан Мунуэра, ассистировали ему судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Хосе Алькоба Родригес.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Ансу Фати. На 34-й минуте преимущество каталонского клуба увеличил Лионель Месси, которому ассистировал Рики Пуч. В концовке тайма счёт до крупного довёл Луис Суарес с передачи Жорди Альбы. На 57-й минуте четвёртый гол забил Нелсон Семеду с паса Пуча. Окончательный счёт установил Месси, которому ассистировал Альба.

«Барселона», набрав 82 очка, финишировала на втором месте в Примере. «Алавес» (39) — на 15-м месте.

Испания - Примера. 38-й тур
19 июля 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Фати – 24'   0:2 Месси – 34'   0:3 Суарес – 44'   0:4 Семеду – 57'   0:5 Месси – 75'
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