Новиков — о составе на «Краснодар»: травмы и календарь вынуждают нас применять ротацию

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков перед матчем 23-го тура с «Краснодаром» прокомментировал стартовый состав москвичей.
«Для нас важны все матчи, мы хотим быть как можно выше в таблице. Травмы и насыщенный календарь вынуждают нас применять ротацию. Не забываем об игре с „Оренбургом“ в среду — она тоже важна», — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо».
Ранее стали известны составы «Краснодара» и «Динамо». На скамейке запасных остались Антон Шунин, Николай Комличенко, Сильвестр Игбун и другие игроки основы москвичей.
Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород). Ему будут помогать Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко.
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