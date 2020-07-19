Новиков — о составе на «Краснодар»: травмы и календарь вынуждают нас применять ротацию

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков перед матчем 23-го тура с «Краснодаром» прокомментировал стартовый состав москвичей.

«Для нас важны все матчи, мы хотим быть как можно выше в таблице. Травмы и насыщенный календарь вынуждают нас применять ротацию. Не забываем об игре с „Оренбургом“ в среду — она тоже важна», — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо».

Ранее стали известны составы «Краснодара» и «Динамо». На скамейке запасных остались Антон Шунин, Николай Комличенко, Сильвестр Игбун и другие игроки основы москвичей.



Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород). Ему будут помогать Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко.