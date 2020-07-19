Лионель Месси установил рекорд Примеры по числу голевых передач в одном сезоне

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил рекорд чемпионата Испании по числу голевых передач в одном сезоне.

Месси отдал 21-ю результативную передачу в сезоне в матче 38-го тура Примеры с «Алавесом» (5:0). Прежний рекорд принадлежал бывшему полузащитнику «Барселоны» Хави Эрнандесу, который в сезоне-2008/2009 отдал 20 голевых передач.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Испании (32 — в основном составе), в которых стал автором 25 забитых мячей (пять — с пенальти) и отдал 21 результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Напомним, что «Барселона» финишировала на 2-м месте в Примере.