«Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России
В полуфинале Кубка России петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ассистировали ему арбитры на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный).
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал 11-метровый, назначенный за фол Ильи Гапонова на Сердаре Азмуне. В концовке тайма московский клуб восстановил равновесие, отличился Александр Соболев с передачи Зелимхана Бакаева. Через несколько минут хозяев вперёд вывел Далер Кузяев с паса Малкома.
В финале «Зенит» сыграет с «Химками». Матч состоится в Екатеринбурге 25 июля.
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