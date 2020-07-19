В финале Кубка России сыграют «Химки» и «Зенит»

В Санкт-Петербурге завершился второй полуфинальный матч Кубка России, в котором встречались «Зенит» и московский «Спартак». Матч, который проходил на «Газпром Арене», завершился победой хозяев со счётом 2:1.

«Зенит» вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками». Решающий матч Кубка России сезона-2019/2020 состоится 25 июля на «Екатеринбург арене».

На пути к финалу «Химки» прошли курский «Авангард», казанский «Рубин», «Оренбург», московское «Торпедо» и «Урал». «Зенит» обыграл красноярский «Енисей», «Томь», грозненский «Ахмат» и «Спартак».

Счёт в матче «Зенит» — «Спартак» был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал 11-метровый, назначенный за фол Ильи Гапонова на Сердаре Азмуне. В концовке тайма московский клуб восстановил равновесие, отличился Александр Соболев с передачи Зелимхана Бакаева. Через несколько минут хозяев вперёд вывел Далер Кузяев с паса Малкома.