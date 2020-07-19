Арбитр Федотов: на 60-й минуте на Соболеве надо было ставить пенальти. Это большой скандал

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные моменты матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) в полуфинале Кубка России.

«Борьба Осорио и Айртона — это не пенальти. Они боролись за мяч, Осорио правил не нарушал. Здесь всё нормально, обычная борьба.



А вот на 60-й минуте надо было ставить пенальти на Соболеве. Барриос попал в лицо, это вторая жёлтая карточка и удаление колумбийца. Сейчас всё взорвётся, это большой скандал. VAR в очередной раз обосрался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом чемпионата Андреем Панковым.

В полуфинале Кубка России петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал 11-метровый, назначенный за фол Ильи Гапонова на Сердаре Азмуне. В концовке тайма московский клуб восстановил равновесие, отличился Александр Соболев с передачи Зелимхана Бакаева. Через несколько минут хозяев вперёд вывел Далер Кузяев с паса Малкома.