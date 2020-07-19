«Зенит» после победы над «Спартаком» опубликовал твит с хештегом #ИграйтеКакЗенит

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отреагировала на победу в матче полуфинала Кубка России со «Спартаком» (2:1), опубликовав сообщение с хештегом #ИграйтеКакЗенит.
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ранее остался недоволен работой арбитра Алексея Сухого на матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). В первом тайме при счёте 0:0 Сухой отменил гол «Спартака», а также пенальти в ворота «Ахмата». «Сказал ребятам, что так и нужно отвечать на судейские дела. Предлагаю сделать хештег#СудитеСпартакКакЗенит, тогда мы будем чемпионами», — сказал Федун.
Впоследствии бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Роман Широков поинтересовался, почему Федун не предложил хештег «Играйте, как „Зенит“.
В полуфинале Кубка России петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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