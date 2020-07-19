Лионель Месси в 11-м сезоне подряд забил не менее 25 голов в Примере

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в матче 38-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (5:0), доведя свой голевой счёт до 25 голов в Примере в нынешнем сезоне.

Таким образом, аргентинец в 11-й раз подряд забил не менее 25 голов в Примере. Начиная с сезона-2009/2010 форвард забил 380 голов в чемпионате Испании, которые распределились следующим образом (2009/2010 — 34 гола, 2010/2011 — 31, 2011/2012 — 50, 2012/2013 — 46, 2013/2014 — 28, 2014/2015 — 43, 2015/2016 — 26, 2016/2017 — 27, 2017/2018 — 34, 2018/2019 — 36, 2019/2020 — 25).

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие 42 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач.