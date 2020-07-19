Леонид Федун: судейство в матче с «Зенитом» не хочу комментировать. Вы сами всё видели

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).

«Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать. Вы сами всё видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит. Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то что происходит», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победу «Зениту» принесли голы Артёма Дзюбы и Далера Кузяева. В составе красно-белых отличился Александр Соболев.

В финале «Зенит» сыграет с «Химками». Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.