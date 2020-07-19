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Вратаря «Краснодара» Сафонова удалили на 17-й минуте матча с «Динамо»

Вратаря «Краснодара» Сафонова удалили на 17-й минуте матча с «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов был удалён в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо». Счёт — 0:0, идёт первый тайм.

На 17-й минуте Сафонов побежал за штрафную страховать своих защитников, к мячу не успел, но в подкате снёс Грулёва. Судья показал голкиперу красную карточку. После ухода Сафонова с поля был заменён полузащитник Реми Кабелла, вместо него вышел вратарь Денис Адамов.

Ранее стали известны составы «Краснодара» и «Динамо». На скамейке запасных остались Антон Шунин, Николай Комличенко, Сильвестр Игбун и другие игроки основы москвичей.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород). Ему помогают Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко.

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