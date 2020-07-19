«Спартак» остался без трофеев в третьем сезоне подряд

Московский «Спартак» в третьем сезоне подряд не сумел выиграть ни одного трофея.

В полуфинальном матче Кубка России красно-белые уступили «Зениту» со счётом 1:2 и выбыли из турнира. В чемпионате России «Спартак» занимает 9-е место после 29 туров. В Суперкубке России спартаковцы не участвовали, а в Лиге Европы московский клуб в раунде плей-офф проиграл португальской «Браге» (0:1, 1:2).

В последний раз «Спартак» завоёвывал трофеи в 2017 году. Тогда московский клуб под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В заключительном туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» встретится с казанским «Рубином». Матч состоится 22 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.