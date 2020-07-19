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Газизов: в матче с «Зенитом» всё решили частности. А какие именно, пусть каждый решит сам

Газизов: в матче с «Зенитом» всё решили частности. А какие именно, пусть каждый решит сам
Футбол / Кубок России 0

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).

«Был хороший матч, довольно драматичный. Как это часто бывает, всё решили частности, как и обычно происходит в таких матчах. А какие частности, пусть каждый думает сам. Я поблагодарил тренера и сказал ребятам, что они пытались поменять ход игры и изменить всё, забить. Это футбол, он учит. Кто сильнее, тот закаляется. Вот так делаются команды, которые будут штурмовать большие вершины», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победу «Зениту» принесли голы Артёма Дзюбы и Далера Кузяева. В составе красно-белых отличился Александр Соболев.

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