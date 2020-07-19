Тедеско: ключевой момент – второй гол «Зенита». Мы очень быстро его пропустили

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Кубка России с «Зенитом» (1:2).
«Конечно, мы разочарованы, что проиграли этот полуфинал. Мы хотели сыграть в финале. Сегодня сделали всё возможное. Ключевой момент – второй гол «Зенита». Мы очень быстро его пропустили. В любом случае во втором тайме мы контролировали игру. Мы понимали, что у «Зенита» есть игроки хорошего качества, которые могут забить. У них есть Дзюба, на которого идут длинные передачи. Нам важно было владеть мячом, растягивать их оборону. Мы это и делали. Если бы Соболев забил, то мы могли уйти в дополнительное время. Но, к сожалению, этого не случилось. Хорошо, что мы контролировали контратаки «Зенита». Принимаем это поражение
— Почему не сыграл Рассказов? «Зенит» прессинговал этот фланг. Большинство своих атак петербуржцы проводят левым флангом, там у них собраны ключевые игроки. Мы знали, что Маслов и Гапонов молоды и быстры. Хороши на «втором этаже», а «Зенит» много играет длинными передачами. Думаю, сегодня соперник больше играл больше верхом, чем низом. Маслов очень уверен на мяче. Мы готовились к тому, что «Зенит» сыграет ромбом, и из этого подбирали игроков. Хотели контролировать мяч, быстро переводить его с фланга на фланг. Считаю, Маслов и Гапонов сыграли хорошо. Замена Ильи связана с жёлтой карточкой», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 19 июля 2020
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