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Шамиль Газизов: нам нужно один-два человека, которые сделают «Спартак» сильнее

Шамиль Газизов: нам нужно один-два человека, которые сделают «Спартак» сильнее
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трансферных планах московского клуба.

«Повлияет ли непопадание в Лигу Европы на финансы? Бюджет будет сбалансированным, приобретения будут точечными, которые позволят играть в тот футбол, который хочет Тедеско. Продажи лидеров? Давайте о них не будем говорить сейчас, был тяжёлый матч, не хочется о продажах и покупок. Но точечные приобретения будут, состав будет сбалансированным. Нужны маленькие изменения – это и моё понимание, и понимание главного тренера.

Связываю ли я следующий сезон с Тедеско? У нас другого тренера нет, я в этом даже не сомневаюсь. Нам нужно один-два человека, которые сделают «Спартак» сильнее. Сегодня команда закаляется, проходит этап, когда всё больно, когда всё против неё, но так и делаются чемпионские команды", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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