Газизов — о баннере в адрес Федуна: у фанатов «Зенита» уважения к сопернику нет совсем

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал баннер болельщиков «Зенита» в матче полуфинала Кубка России (1:2).

«Оскорбительный баннер против Федуна? Есть вещи, которые называются одним простым и неприятным словом. Не хочу его называть и уподобляться сопернику и уходить в частности. Но это нехорошо, уважения к сопернику нет совсем. А мы уважаем «Зенит», знаем, что так и надо относиться к соперникам, и просим такого же отношения к себе. Если в следующий раз будет не так, им всем будет больно», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

На баннере болельщиков «Зенита» был изображено лицо Леонида Федуна в телевизоре, вокруг которого собрались фанаты в красно-белых цветах. Это отсылка к первому эпизоду сериала «Чёрное зеркало».