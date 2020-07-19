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Доменико Тедеско: новый сезон начнётся с чистого листа

Доменико Тедеско: новый сезон начнётся с чистого листа
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил мнение, что матч 1/2 финала с «Зенитом» (1:2) не был лучшей игрой его команды после возобновления сезона.

«Новый сезон начнётся с чистого листа. Когда мы пришли, результаты команды оставляли желать лучшего. Игроки находились в плохом психологическом состоянии. Было бы лучше, если бы пауза перед следующим сезоном была побольше.

Мы проводили и до этого неплохие матчи. Можно вспомнить игру с «Тамбовом». Мы проиграли, но играли не так плохо. Был ещё матч с «Ахматом». Сегодня игра была хорошей, но я не могу сказать, лучшая ли она. Важно, что после встречи с «Зенитом» игроки и весь персонал могу честно сказать сами себе, что сделали всё возможное.

Перед матчем Семак подошёл ко мне. Есть традиция, когда тренер хозяев подходил к тренеру гостей. Я привык к этому ещё в Германии. Он спросил, как у меня дела, мы пожелали друг другу удачи", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Тедеско: ключевой момент – второй гол «Зенита». Мы очень быстро его пропустили
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