Доменико Тедеско: новый сезон начнётся с чистого листа

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил мнение, что матч 1/2 финала с «Зенитом» (1:2) не был лучшей игрой его команды после возобновления сезона.
«Новый сезон начнётся с чистого листа. Когда мы пришли, результаты команды оставляли желать лучшего. Игроки находились в плохом психологическом состоянии. Было бы лучше, если бы пауза перед следующим сезоном была побольше.
Мы проводили и до этого неплохие матчи. Можно вспомнить игру с «Тамбовом». Мы проиграли, но играли не так плохо. Был ещё матч с «Ахматом». Сегодня игра была хорошей, но я не могу сказать, лучшая ли она. Важно, что после встречи с «Зенитом» игроки и весь персонал могу честно сказать сами себе, что сделали всё возможное.
Перед матчем Семак подошёл ко мне. Есть традиция, когда тренер хозяев подходил к тренеру гостей. Я привык к этому ещё в Германии. Он спросил, как у меня дела, мы пожелали друг другу удачи", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 19 июля 2020
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