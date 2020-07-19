Газизов: судейские ошибки идут в сторону «Зенита». Хочется сказать плохие слова
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче с «Зенитом» в матче полуфинала Кубка России (1:2).
«Что касается хештега от «Зенита», вы знаете, страна смотрит за футболом. Мы видим, на сегодняшний момент как-то так получается, что ошибки идут в сторону «Зенита». Я не знаю, что под этим. Но на следующий год всё может поменяться или начнутся ошибки в пользу другой команды – мы этого не знаем.
Протест по судейству? Мы переночуем с этой мыслью и завтра скажем то, что думаем. Сегодня сложно, меня просто эмоционально бьёт, хочется сказать плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России
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