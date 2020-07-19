Доменико Тедеско: не так важно, как я пришёл в «Спартак». Важно, как я уйду

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о своём будущем в московском клубе.

«Спартак» должен играть в Европе. Клуб, его президент и болельщики заслуживают этого. Когда мы пришли сюда, нам поставили задачу стабилизировать команду. Для нас, немецких тренеров решение о приходе в «Спартак» было непростым. Ситуация в команде была непростой, особенно после пяти поражений. Мы поменяли структуру игры, создали новую молодую команду. Считаю, мы справились со своей задачей. По статистике стали меньше пропускать, улучшили комбинационную игру.

Работаю для того, чтобы сделать команду лучше. С оптимизмом смотрю в следующий сезон. Надеюсь, мы станем ещё лучше. Не так важно, как я пришёл в «Спартак». Важно, как я уйду, какую работу я проделаю. Я люблю клуб и счастлив здесь. Вы прекрасно помните, как складывались для нас некоторые матчи. Например, с «Тамбовом». Что стало причиной нашего поражения", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.