«Монако» объявил о назначении Ковача главным тренером

Пресс-служба «Монако» сообщила, что Нико Ковач стал новым главным тренером «Монако».
«Монако» рад сообщить о назначении Нико Ковача. Хорватский специалист подписал трёхлетний контракт с возможностью продления. Ковач проведет свою первую тренировку в этот понедельник", — сообщает пресс-служба клуба.
Монегаски ранее отправили в отставку Роберта Морено.
Ковач возглавлял «Баварию» и был уволен с поста главного тренера мюнхенцев в начале ноября 2019 года. 48-летний Ковач возглавил «Баварию» летом 2018-го. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка и Суперкубка.
Морено возглавил клуб, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, 28 декабря 2019 года, подписав контракт на два с половиной года. До этого коллективом руководил Леонарду Жардим.
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