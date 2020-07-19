«Монако» объявил о назначении Ковача главным тренером

Пресс-служба «Монако» сообщила, что Нико Ковач стал новым главным тренером «Монако».

«Монако» рад сообщить о назначении Нико Ковача. Хорватский специалист подписал трёхлетний контракт с возможностью продления. Ковач проведет свою первую тренировку в этот понедельник", — сообщает пресс-служба клуба.

Монегаски ранее отправили в отставку Роберта Морено.



Ковач возглавлял «Баварию» и был уволен с поста главного тренера мюнхенцев в начале ноября 2019 года. 48-летний Ковач возглавил «Баварию» летом 2018-го. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка и Суперкубка.



Морено возглавил клуб, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, 28 декабря 2019 года, подписав контракт на два с половиной года. До этого коллективом руководил Леонарду Жардим.