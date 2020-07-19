Доменико Тедеско: я много говорил о судьях. Сейчас лучше скажу о футболе

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не стал комментировать судейство в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).

«Думаю, что я много говорил о рефери. Сейчас будет лучше, если я стану говорить о футболе на поле (Тедеско ответил на этот вопрос на русском языке)», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победу «Зениту» принесли голы Артёма Дзюбы и Далера Кузяева. В составе красно-белых отличился Александр Соболев.



В финале «Зенит» сыграет с «Химками». Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге. Ранее «Зенит» трижды становился обладателем Кубка России, «Химки» трофей не выигрывали.