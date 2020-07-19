Доменико Тедеско: я много говорил о судьях. Сейчас лучше скажу о футболе
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не стал комментировать судейство в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).
«Думаю, что я много говорил о рефери. Сейчас будет лучше, если я стану говорить о футболе на поле (Тедеско ответил на этот вопрос на русском языке)», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победу «Зениту» принесли голы Артёма Дзюбы и Далера Кузяева. В составе красно-белых отличился Александр Соболев.
В финале «Зенит» сыграет с «Химками». Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге. Ранее «Зенит» трижды становился обладателем Кубка России, «Химки» трофей не выигрывали.
Леонид Федун: «Зенит» огребёт в Лиге чемпионов без судейской поддержки
- 19 июля 2020
-
22:05
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:45
-
21:39
-
21:39
-
21:36
-
21:36
-
21:31
-
21:29
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:21
-
21:15
-
21:13
-
21:13
-
21:12
-
21:07
-
20:59
-
20:54
-
20:52
-
20:49
-
20:35
-
20:29
-
20:26
-
20:07
-
20:03
-
19:53
-
19:53
-
19:33
-
19:28
-
19:21
-
19:19
Партнерский контент