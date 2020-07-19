Сергей Семак: «Спартак» можно поблагодарить за хорошую игру

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка России с московским «Спартаком» (1:2).

«Хорошая, интересная игра. С нашей стороны получился хорошим первый тайм. Мы забили два мяча, могли и ещё забить. «Спартак» можно поблагодарить за хорошую игру. Было много эмоций. Спасибо болельщикам и игрокам. Самое важное, что мы завоевали право играть в финале.

Чем был вызван переход на трёх защитников? «Спартаку» не хватило ударной мощи, потому что мы выпустили третьего центрального защитника. Мы не играли в сберегающем режиме. Здорово сыграл Айртон. Был хорош Соболев. У него возникали моменты после фланговых передач. Он грамотно открывался за спины нашим центральным защитникам, играл против крайних защитников. Замена помогла решить эту проблему.

Каждый тренер решает свою проблему. У нас большое количество матчей, «Химки» играют мало. Но они станут сильнее. Уже провели официальную игру, а теперь будут целую неделю готовиться к финалу", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.