Игонин: даже без судейства Соболев имел момент, где он с двух метров должен был забить

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал победу петербургской команды в полуфинальном матче Кубка России со «Спартаком» (2:1).

«Очень интересный матч был. „Зенит“ в концовке немного устал, заставил всех понервничать. Первый тайм остался за питерским клубом, второй за „Спартаком“. Про судейский заговор сейчас продолжат говорить. Мне тоже не очень понятно, каким образом определяются те или иные моменты. Это касается VAR.

Не очень понятно, какие моменты смотрят, какие нет. Может, стоит больше его смотреть. Всегда можно сказать, что кто-то пострадал от судейства. Но даже без судейства Соболев имел момент, где он с двух метров должен был забивать. Он не забил, здесь судьи не вмешивались. Кто мешал?" — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.