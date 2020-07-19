Гендиректор «Зенита»: желаю «Спартаку» концентрироваться на игре, а не на судействе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу петербургской команды в полуфинальном матче Кубка России со «Спартаком» (2:1).
«Футбол был очень качественный, интересный, с острыми моментами у обеих команд. «Зенит» доминировал, особенно в первом тайме. У нас было много моментов. Блестящий гол забили с подачи Малкома. Нам противостояла очень достойная команда, хорошо организованная. Хотя было видно, что они побаивались идти в высокий прессинг. Комментировать высказывания Федуна не буду, у нас есть кому подавать жалобы в комитет по этике.
Что касается спорных моментов, то в первом моменте Соболев толкнул Жиркова, фол нужно было свистеть ещё тогда. Мы какое судейство хотим брать за образец? Где допускают борьбу, как в Англии, или где все падают, как плюшевые игрушки? Желаю «Спартаку» концентрироваться на игре, а не на судействе. У них хорошая команда, хорошие игроки, хороший тренер, пусть и слегка эмоциональный. Хорошо, когда есть эмоции. Главное, чтобы они заканчивались после финального свистка", — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 19 июля 2020
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